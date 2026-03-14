Frust bei Konzert in Stuttgart: Bushido lässt Hobbyrapper abblitzen - „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“

Eigentlich hatte Bushido versprochen, dass Hobbyrapper Markus wieder in Stuttgart auf die Bühne darf. Stattdessen gibt er dem Fan vor versammeltem Publikum einen Korb.
Bittere Enttäuschung bei Hobbyrapper Markus und seinen Fans: Nachdem sein Gastauftritt bei Bushido im Januar noch groß gefeiert worden war, gab es nun einen herben Rückschlag. Denn der Hip-Hop-Star hat sein Versprechen gebrochen – und gab Markus am Donnerstagabend in der Schleyerhalle einen heftigen Korb. Beim Abschluss-Auftritt von Bushido durfte der 33-Jährige doch nicht auf die Bühne. Noch schlimmer: Der Rapstar erteilte Markus, der in der dritten Reihe vor der Bühne stand, eine Abfuhr vor den Zuschauerinnen und Zuschauern.