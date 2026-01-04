Geschichten des Jahres aus Leonberg und Umgebung: Woher stinkt’s in Leonberg? Das vermochten im Jahr 2025 weder Stadt noch Landkreis herauszufinden. Was bleibt, ist Frust.
Was hatten sich die betroffenen Bürgerinnen und Bürger Hoffnungen gemacht: Im Interview mit unserer Zeitung im September hatte der damalige Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn verkündet, die Quelle des ekelerregenden Gestanks ausfindig gemacht zu haben. Der äußerst unangenehme Geruch – heiße Kunststoffbeschichtungen? Bitumen? Etwas völlig anderes? – zieht bereits seit Jahren mal mehr, mal weniger intensiv über Teile des Stadtgebiets – und gibt seitdem Rätsel auf.