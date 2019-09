1 Erdbeerquark in Verbindung mit einer Sammelfigur: Das war „Frufoo“. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Jetzt ist es offiziell: Der kultige Fruchtquark „Frufoo“ wird zurückkehren. Fans und anhaltende Fake News haben den Hersteller zu einem Comeback bewogen.

Stuttgart - Retro geht immer, besonders wenn Kindheitserinnerungen damit verbunden sind. Schon lange sehnen sich Fans danach, dass der Kult-Fruchtquark „Frufoo“ wieder in den Handel kommt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich vor einigen Monaten die Nachricht, dass es nun so weit sei. Was damals noch Fake News waren ist nun offiziell: „Frufoo“ kommt zurück, das hat Hersteller Onken auf Nachfrage bestätigt.

In den 90er-Jahren war „Frufoo“ in jedem Kühlregal zu finden und besonders unter Kindern sehr beliebt. Das lag nicht zuletzt daran, dass jede Fruchtquark-Packung auch eine Sammelfigur enthielt und so den Quengel-Faktor bei den Kleinen deutlich erhöhte.

Derzeit verrät Onken allerdings noch nicht, wann es soweit sein wird und hält sich auch zu weiteren Details bedeckt. „Fest steht, dass Frufoo zwar so wie früher, aber doch auch auf die Ansprüche der heutigen Generation angepasst, zurückkommen wird“, erklärt Stefan Hußmann, Marketing Manager bei Emmi Deutschland, zu denen Onken gehört.