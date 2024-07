Frühwarnsystem: Elektronische Spürnasen können Brände im Keim ersticken

1 Wenn das Feuer so lodert wie hier in einem Wald in Brandenburg, ist oft nicht mehr viel zu retten Foto: imago/Marius Schwarz

Ein neues Sensoren-System kann Wald- und sogar Schwelbrände innerhalb kürzester Zeit detektieren und dann die Feuerwehr rufen. So können Waldbrände frühzeitig gelöscht werden.











Im Jahr 2022 vernichteten Brände rund 3058 Hektar Waldfläche in Deutschland. Damit war die verbrannte Waldfläche größer als die Insel Borkum. 2023 gab es zwar etwas weniger Waldbrände in Deutschland – aber in der EU verbrannte eine halbe Million Hektar Land. Damit war 2023 EU-weit eins der schlimmsten Jahre für Waldbrände in diesem Jahrtausend.