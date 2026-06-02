Franz entscheidet sich bei "Bauer sucht Frau International" endlich zwischen Silke und Simone. Bei Andreas spitzt sich derweil der Wettbewerb zwischen Jasmin und Katarina zu. Und eine Hofwoche endet vorzeitig.

Das "Gedankenkino" setzt ihr zu: Silke (56) ist mit den Nerven fertig. In Folge sechs von "Bauer sucht Frau International" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) droht sie unter Tränen mit ihrer Abreise, sollte sich Franz (53) nicht endlich zwischen ihr und Simone (49) entscheiden. Ihre Konkurrentin stimmt ihr zu. Franz muss also Farbe bekennen. Der Tiroler wählt Silke aus. Sie umarmt ihn, diesmal unter Freudentränen.

Simone nimmt die Entscheidung gefasst auf. In der letzten Episode hatte sie schließlich mehr oder weniger unverhüllt für ihre Kontrahentin geworben. Anders als sie selbst könne Silke sofort auf den Hof umziehen. Und das ist Franz wichtig.

Ende mit Schrecken statt "Amazing Lovestory"

In Schweden neigt sich bei Turner (64) die Hofwoche ihrem Ende zu. Der gebürtige Ire hofft auf eine "Amazing Lovestory". Doch seine Hofdame Ariane (50) hegt Zweifel. Nachdem die erste Euphorie verflogen ist, spürt sie Heimweh nach Deutschland, wo ihre beiden Kinder warten. Außerdem befürchtet sie, "emotional und charakterlich" nicht mit Turner zusammenzupassen.

Ariane verkündet ihrem Bauern ihre Entscheidung, die Hofwoche abzubrechen. Turner kann mit der Situation überhaupt nicht umgehen. "Ich kann nichts sagen", murmelt er auf Englisch. Dann steht er auf, setzt sich in sein Auto und brettert davon. Ariane zieht mit schlechtem Gewissen aus. Sie konnte noch einmal mit Turner sprechen, wenn auch jenseits der Kameras. Turner habe ihr gesagt, die Hofwoche genossen zu haben.

Frühstück mit Froschlaich in Costa Rica

In Costa Rica haben Belina (51) und Mirian (55) ihre erste Übernachtung in einem provisorischen, offenen Verschlag mitten im Dschungel überlebt. Mirian hat aber schlecht geschlafen, da der Vollmond ungebremst geschienen hat. Und wenn sie schlecht schläft, wird sie "bockig", sagt sie. Matthias (57) besänftigt die Frauen mit frischem Obst und Saft aus "Froschlaich". So nennt er gepresste Passionsfrüchte, um die Angst der Hofdamen vor wilden Tieren aufs Korn zu nehmen.

Nadines Hofwoche startet mit Zusammenbruch

Ron (58) und David (53) starten bei Nadine (47) in Dänemark in ihre Hofwoche. Nach dem Frühstück geht es zu den "Schweinis" (Nadine). Danach gibt es ein "Butt Scratching", eine "nicht-sexuelle" Hinternmassage für einen Esel.

Nadine ist schon lange Single, ihr Hof ist nicht für mehrere Menschen ausgerichtet. Als sie sich zu dritt auf eine Bank setzen, bricht die sofort zusammen. Ron überrascht Nadine mit einem Geschenk. Der Amerikaner hat auf das berühmte US-Gemälde "American Gothic" die Köpfe von ihm und Nadine gesetzt. Dabei hat er die Geschlechterrollen vertauscht. Nadine ersetzt den Mann mit Heugabel in dem Bild, während er in der Rolle der Frau danebensteht.

Es entspinnt sich ein Gespräch über Rollen in einer Beziehung. Nadine, die bisher sehr selbstbewusst aufgetreten ist, bekennt, dass sie sich bei dominanten Männern "weiblicher" fühle. Wie passend, dass sich Ron selbst als dominant bezeichnet.

Andreas schmeißt Party als Entscheidungshilfe

Bei Andreas (45) in Südtirol spitzt sich derweil das Duell zwischen Jasmin (41) und Katarina (43) zu. Katarina versucht, sich ihren Platz am Hof zu erarbeiten. Sie macht im großen Stil Frühstück. Dabei irritiert sie aber den Bauern, indem sie ihren kleinen Hund wie einen Menschen am Tisch sitzen lässt und mit weichgekochtem Ei füttert. Danach putzt Katarina einmal durch das Haus.

Jasmin versucht währenddessen, Andreas mit "flirty Moments" zu erobern. Aber sie will sich auch als Arbeitskraft bewähren. Sie verteilt ungefragt Stroh im Stall.

Um herauszufinden, welche seiner Hofdamen besser zu seinem Umfeld passt, schmeißt Andreas eine große Party mit seinen Freunden. Es gibt typisches Südtiroler Brauchtum, mit Schuhplattler und Peitschenknallen.

Auch hier gehen die Hofdamen sehr unterschiedlich an die Sache heran. Katarina, die schon vor der Feier mehrfach vor lauter Aufregung zu heulen beginnt, geht voll mit. Sie mischt sich unters Volk, tanzt und juchzt laut mit. Das bekennende "City Girl" Jasmin fremdelt hingegen sichtlich bei der Feier. Sie ist "überfordert mit allem", bekennt die Frau mit thailändischen Wurzeln.

Als Andreas schließlich mit einer Band Songs von Creedance Clearwater Revival schmettert, ist es um die Hofdamen endgültig geschehen. Jasmin fühlt sich wie ein "Groupie": "Ich brauche diesen Mann einfach", ruft Katarina. Andreas holt die beiden Frauen auf die Bühne. Während Katarina mit dem Tamburin abgeht, zeigt Jasmin an der Kuhglocke mangelndes Taktgefühl. Ist Jasmin, die bisher in der Gunst von Andreas vorne zu liegen schien, durch die Feier hinter Katarina gerutscht? Es bleibt spannend in Südtirol.