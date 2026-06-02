Franz entscheidet sich bei "Bauer sucht Frau International" endlich zwischen Silke und Simone. Bei Andreas spitzt sich derweil der Wettbewerb zwischen Jasmin und Katarina zu. Und eine Hofwoche endet vorzeitig.
Das "Gedankenkino" setzt ihr zu: Silke (56) ist mit den Nerven fertig. In Folge sechs von "Bauer sucht Frau International" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) droht sie unter Tränen mit ihrer Abreise, sollte sich Franz (53) nicht endlich zwischen ihr und Simone (49) entscheiden. Ihre Konkurrentin stimmt ihr zu. Franz muss also Farbe bekennen. Der Tiroler wählt Silke aus. Sie umarmt ihn, diesmal unter Freudentränen.