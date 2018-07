Frühstück, Kaffee oder Feierabendbier Stuttgarts schönste Straßencafés

Von Isabel Mayer 26. Juli 2018 - 19:05 Uhr

Die Sonne lacht vom Himmel und die Stuttgarter zieht es in die Straßencafés der Stadt. Doch wo sitzen Kaffeeliebhaber am schönsten draußen? Unsere Bildergalerie verrät es.





17 Bilder ansehen

Stuttgart - Der Sommer hat Stuttgart erreicht, doch die Freibäder sind überfüllt und für manche ist der Ausflug zum See zu zeitaufwendig. Wo lässt sich die Sonne also noch genießen? Ganz klar: Im Café bei einer kühlen Erfrischung oder einem guten (Eis-)Kaffee.

Ob zum Kaffeetrinken, Abendessen oder auf einen Feierabend-Drink – wer einen der begehrten Plätze auf Stuttgarts schönsten Café-Terrassen erhascht, macht es sich unter freiem Himmel gemütlich. Locations mit Open-Air-Flair gibt es in Stuttgart jedenfalls genug. Ob am belebten Marienplatz, in versteckten Hinterhöfen oder verkehrsberuhigten Seitenstraßen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wir haben uns auf die Suche nach den schönsten Flecken zum Draußensitzen gemacht und sind fündig geworden.