Frühstück in Stuttgart Diese Cafés haben an Weihnachten geöffnet

Von red 19. Dezember 2017 - 16:34 Uhr

Wer startet einen freien Tag nicht gerne mit einem leckeren Frühstück in einer netten Location? Wir zeigen, welche Frühstückslokalitäten in Stuttgart an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen geöffnet haben.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Eigentlich haben viele Geschäfte und Supermärkte an Heiligabend bis nachmittags geöffnet. Gut für alle, die noch die letzten Geschenke oder den Braten für das Abendessen besorgen müssen. Schlecht nur, dass Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt und die meisten Läden geschlossen bleiben.

Einige Cafés und Restaurants in Stuttgart öffnen dagegen ihre Türen und bieten ein reichhaltiges Frühstück, für das man nicht einmal früh aufstehen muss. Wer mehr Hunger hat, kann sich beim Brunch in einigen Lokalitäten den Bauch vollschlagen.

In unserer Bildergalerie erfahren Sie, welche Cafés und Restaurants an Heilgabend und den Weihnachtsfeiertagen geöffnet haben. Klicken Sie sich durch!