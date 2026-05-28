Frühmorgens im Einsatz: Mithilfe von Drohnen – Rehkitze werden vor dem Mähdrescher gerettet

Jäger in Rielingshausen und Steinheim (Kreis Ludwigsburg) spüren frühmorgens die Jungtiere im hohen Gras auf und bringen sie in Sicherheit – rechtzeitig, bevor die Landwirte mähen.
Björn Spiller schaut konzentriert auf das Steuergerät in seinen Händen. Auf dem Display erscheint die grüne Landschaft der Wiesen um Rielingshausen. Aus der Vogelperspektive, übermittelt von der surrenden Drohne, die vor wenigen Sekunden senkrecht die Höhe gestiegen ist. Mit einfachem Umschalten verwandelt sich die Landschaft auf dem Display in ein Wärmebild: Viel Dunkel, denn zu dieser frühen Morgenstunde ist es noch kühl über Feld und Flur. Erscheint dann ein kleiner weißer Punkt, dann ist klar: da ist etwas Warmes, Lebendiges. „Ich hab was,“ sagt Björn Spiller.