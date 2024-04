Temperaturen von bis zu 27 Grad haben für Sommerstimmung in Stuttgart gesorgt. Es war viel Betrieb in den Parks und an den Eisdielen. Wir zeigen die Bilder.

Strahlend blauer Himmel und Sonne pur: Die Bürgerinnen und Bürger in Stuttgart haben am Samstag das Frühlingswetter im Freien genossen. Das T-Shirt-Wetter sorgte für Hochbetrieb bei den Eisdielen in der Stadt. Die Menschen flanierten über die Königstraße, paddelten über den Max-Eyth-See und sonnten sich im Schlossgarten und im Killesbergpark.

Doch die hohen Temperaturen sind äußerst ungewöhnlich für Anfang April. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ermittelte Werte von bis zu 27 Grad am Samstag in der Landeshauptstadt. In anderen Teilen von Baden-Württemberg war es allerdings noch wärmer.

Lesen Sie auch

Am Samstagnachmittag wurden in Ohlsbach im Rheintal sogar 29,9 Grad gemessen. Damit ist der bisherige Wärmerekord von 27,7 Grad deutlich überschritten worden. Die Folge: Nach vorläufigen Zahlen des DWD gibt es einen Hitzerekord für die ersten zehn Tage des Aprils seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. So warm war es noch nie zu dieser Jahreszeit im Südwesten.

Wärmerekord aus dem Jahr 2012 liegt bei 32,9 Grad

Auch am Sonntag soll es in Stuttgart weiter warm bleiben. Laut DWD startet der Tag mit Temperaturen um die elf Grad, während am Nachmittag bis zu 26 Grad erwartet werden. Sommerlich geht es auch am Montag weiter, bevor die Temperaturen zur Wochenmitte hin wieder sinken.

Der Wärmerekord für den gesamten April ist bisher noch nicht geknackt – das ist aber noch möglich. Der bisher gemessene Höchstwert kam im Jahr 2012 zustande und lag bei 32,9 Grad. Die Temperatur wurde damals Ende April in Kitzingen und Bad Mergentheim gemessen. Gegen Ende des Monats steht die Sonne höher und sorgt damit auch für höhere Temperaturen.