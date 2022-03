12 Auf dem Schlossplatz in Stuttgart tummelten sich am Sonntag viele Ausflügler. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Bei viel Sonne und blauem Himmel sind am Wochenende viele Ausflügler in Stuttgart unterwegs gewesen. Wir zeigen Bilder aus der Stadt.















Das warme Frühlingswetter hat am Wochenende viele Ausflügler nach draußen gelockt. In Stuttgart tummelten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt auf dem Schlossplatz und sonnten sich im Schlossgarten.

Wer sich für einen Ausflug in die Wilhelma entschieden hatte, musste sich jedoch auf lange Wartezeiten einstellen. Vor den Ticketschaltern bildeten sich lange Schlangen am Sonntagvormittag. Außerdem staute sich der Verkehr am Eingang zum Parkhaus des Zoos bis auf die Zufahrtsstraße.

Bei wolkenlosem Himmel kletterten die Temperaturen auf knapp 20 Grad. Das soll laut dem Deutschen Wetterdienst auch noch bis Dienstag so bleiben und es soll sogar noch ein bisschen wärmer werden. Zur Wochenmitte allerdings wird es kühler und Regen setzt ein.