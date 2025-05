Frühlingswetter: Frühjahr war laut DWD-Bilanz extrem trocken

1 Der DWD wertet für seine Bilanz mehr als 2.000 Messstationen aus. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Es war im Vergleich zu warm und regnete viel zu wenig zwischen Anfang März und Ende Mai. Hinzu kam eine fast rekordverdächtige Sonnenscheindauer, wie der Deutsche Wetterdienst feststellt.











Offenbach - Das nun zu Ende gehende Frühjahr war in Deutschland eines der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in seiner vorläufigen Bilanz davon aus, dass es seit 1881 nur zweimal zwischen Anfang März und Ende Mai weniger regnete als 2025: in den Jahren 1893 und 2011.