11 Der Frühling ist eingeläutet – die Magnolien blühen schon. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Bei warmen Temperaturen und sonnigem Wetter zieht es die Menschen in Stuttgart nach draußen. Parks und Cafés füllen sich, die Natur ist mit blühenden Osterglocken und Magnolien zum Leben erwacht.











Link kopiert



Am Donnerstag sind die Temperaturen in Stuttgart auf rekordverdächtige 17 Grad geklettert – für einen Tag Mitte März äußerst ungewöhnlich. Die Menschen in Stuttgart nutzten das milde Wetter und genossen die warmen Temperaturen in Parks und Cafés. Fotomotiv Nummer eins – die Magnolien, die bereits in weiß und zartrosa blühen.