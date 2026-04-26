Schluss mit Ghosting und Swipe-Müdigkeit: Wo man in Stuttgart im echten Leben auf interessante Menschen trifft – vom Rewe in Stuttgart-West bis zum offenen Chor. Das sind unsere Tipps.
Tinder, Bumble, Hinge: Jüngere Menschen lernen potenzielle Partner:innen oft über Dating-Apps kennen. Doch bis es dazu kommt, dass man sich tatsächlich als Paar bezeichnet, ist es oft ein zäher, mitunter schmerzhafter Prozess. Denn beim Dating übers Internet ist die Auswahl gefühlt riesig, vieles läuft unverbindlich, Ghosting ist normal. Das führt dazu, dass manche doch irgendwann wieder versuchen, im „echten Leben“ jemanden kennenzulernen.