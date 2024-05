1 VfB-Heimspiel und Frühlingsfest – im Neckarpark wird am Samstag mit einem großen Besucheransturm gerechnet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Gleich vier Großveranstaltungen finden am Samstag im Neckarpark statt – teils zeitgleich. Die S-Bahn Stuttgart reagiert auf den „Super-Samstag“.











Ein Viererpack aus hochkarätigen Veranstaltungen im Cannstatter Neckarpark könnte die Stuttgarter S-Bahn am kommenden Samstag an ihre Belastungsgrenze bringen. Am 4. Mai empfängt der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga zum Südschlager den FC Bayern München in der ausverkauften MHP-Arena. Schlagerstar Vanessa Mai gastiert in der Porsche-Arena und die beliebte Showreihe Disney in Concert füllt die Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Und nicht zuletzt ist das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen in vollem Gange.