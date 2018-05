Frühlingsfest Stuttgart Nach drei Wochen Party keine Spur von Müdigkeit

Von red 13. Mai 2018 - 15:19 Uhr

Auch drei Wochen Frühlingsfest gehen irgendwann zu Ende. Im Wasenwirt Festzelt haben die Partygäste am Samstag noch einmal Vollgas gegeben.





Stuttgart - Drei Wochen Party pur – das ist schon bald vorbei. Am Sonntag findet das beliebte Fest auf dem Cannstatter Wasen mit dem Feuerwerk seinen Abschluss. Kurz vor Ende hat das Partyvolk im Wasenwirt noch einmal Vollgas gegeben. Am Samstagabend war von Feier-Müdigkeit noch keine Spur. In unserer Bildergalerie zeigen wir die Partybilder aus dem Wasenwirt Festzelt.

Mit dem 80. Frühlingsfest streben die Veranstalter offenbar einen neuen Besucherrekord an. Das Wetter hatte darauf sicherlich den größten Einfluss, denn in den vergangenen drei Wochen hat es vergleichsweise wenig Regen gegeben. „Das war ein wirklich erfolgreiches Frühlingsfest“, sagt Linda Brandl vom Landesverband der Schausteller und Marktkaufleute, „das hat uns allen sehr gut getan.“

Wer von der Feierei noch nicht genug hat und das nächste Großereignis herbeisehnt, muss sich noch ein bisschen gedulden. Ziemlich genau in vier Monaten startet das herbstliche Pendant zum Frühlingsfest: Der Cannstatter Wasen.