Frühlingsfest: Mittags auf dem Wasen sparen – Wann der Bierzelt-Besuch günstig ist

Das Frühlingsfest soll später öffnen, um Kosten zu sparen? Wirt Karl Maier ist strikt dagegen. Der Mittagstisch auf dem Wasen hat auch Stammgäste.
Von der Party am Abend ist noch nichts zu spüren: „Ist die Lautstärke ok für euch“, fragt der Sänger, als er durch die Tischreihen läuft. Im Zelt sitzt um 12 Uhr niemand, aber der Biergarten von der Almhütte Royal ist gut gefüllt. Tabletts voller „Tageskracher“ tragen die Bedienungen heraus: montags bis freitags gibt es von 12 bis 15 Uhr eine ganze Haxe oder ein halbes Göckele und eine Halbe Bier für 15,90 Euro. Zu späterer Stunde kostet das Hühnchen 14,50 Euro, eine Halbe etwa 7,40 Euro. „Das Angebot ist sehr beliebt“, sagt Milos Vujicic, der für die Verköstigung in der Almhütte Royal sorgt. In den anderen drei Festzelten auf dem Frühlingsfest werden Essen und Trinken zur Mittagszeit ähnlich günstig kalkuliert.