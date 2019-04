25 Ausgelassene Stimmung herrschte bei der Mallorca-Party auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz

Ausgelassene Stimmung herrschte am Ostermontag bei der Mallorca-Party im Festzelt „Zum Wasenwirt“.

Stuttgart - Die Veranstaltung war bereits im Vorfeld ausverkauft, wie die Organisatoren mitteilten. Die Besucher, die sich rechtzeitig angemeldet hatten, bekamen im Festzelt „Zum Wasenwirt“ ordentlich etwas auf die Ohren.

Ausgelassene Feier

Mit Szenegrößen wie Ikke Hüftgold, Tobee, Lorenz Büffel, Almklausi und Isi Glück feierten die ausgelassenen Festbesucher bis in den späten Abend hinein. Schon bei DJ Chris Mega, der bereits am Nachmittag Musik spielte, hielt es kaum noch Besucher auf den Festbänken. Wie es im Festzelt aussah, sehen Sie in unserer Bildergalerie.