Frühlingsfest in Stuttgart: Selfies mit Tiktok-Star auf dem Wasen – das sind die schönsten Bilder

Fahrgeschäfte, Festzelte, Musik und Maß: Drei Wochen wird auf dem Cannstatter Wasen das 86. Stuttgarter Frühlingsfest gefeiert. Wir zeigen die schönsten Fotos.
250 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute, vermutlich mehr als zwei Millionen Besucher – das 86. Stuttgarter Frühlingsfest ist eine Party der Superlative. Bis zum Sonntag, 10. Mai, gehört der Cannstatter Wasen wieder den Fahrgeschäften, Festzelten und den Feierwütigen. Vier Zelte gibt es: den Wasenwirt, die Almhütte Royal, den Göckelesmaier und Beim Benz. Der Zugang ist zwar prinzipiell kostenlos, aber Reservierungen sind an besucherstarken Tagen ratsam.