Tatort Volksfest: Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ist es am Wochenende zu mehreren Fällen von sexueller Belästigung gekommen. Bereits am Samstag nahm die Polizei einen 28 Jahre alten Mann fest, am Tag drauf dann einen 23-jährigen Tatverdächtigen. Beide stehen im Verdacht, Frauen begrapscht zu haben, wie die Beamten am Montag mitteilten.