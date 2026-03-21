Frühlingsfest in Stuttgart: Hier feiert die queere Community auf dem Wasen – wo es noch Tickets gibt

Das Frühlingsfest steht in den Startlöchern – und damit auch die Events der queeren Community in Stuttgart. Wo auf dem Wasen die Vielfalt gefeiert wird und es noch Tickets gibt.
Wer nach Partys der LGBTIQ+-Community auf dem Cannstatter Wasen sucht, dem oder der kommt womöglich die Gaydelight in den Sinn. Das Format, ein Klassiker auf dem Wasen, fand 2025 jedoch erstmals seit 25 Jahren nicht mehr auf dem Frühlingsfest statt. Auch in diesem Jahr geht die Gaydelight erst beim Volksfest im Herbst an den Start.