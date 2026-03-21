Frühlingsfest in Stuttgart: Hier feiert die queere Community auf dem Wasen – wo es noch Tickets gibt

Das Frühlingsfest steht in den Startlöchern – und damit auch die Events der queeren Community in Stuttgart. Wo auf dem Wasen die Vielfalt gefeiert wird und es noch Tickets gibt.

Wer nach Partys der LGBTIQ+-Community auf dem Cannstatter Wasen sucht, dem oder der kommt womöglich die Gaydelight in den Sinn. Das Format, ein Klassiker auf dem Wasen, fand 2025 jedoch erstmals seit 25 Jahren nicht mehr auf dem Frühlingsfest statt. Auch in diesem Jahr geht die Gaydelight erst beim Volksfest im Herbst an den Start.

Die queere Community und alle anderen Feierfreudigen müssen sich aber nicht bis September gedulden. Denn auch beim Frühlingsfest, das am 18. April startet, sind Events, die die Regenbogenflagge hochhalten, geplant.

Stuttgarts queere Community feiert in der Regenbogenalm

Los geht’s einen Tag nach der Eröffnung am 19. April mit der Regenbogenalm in der Almhütte Royal von Festwirtin Nina Renoldi. Die Party feierte im vergangenen Jahr beim Frühlingsfest Premiere und fand auch auf dem Volksfest im Herbst Anklang. Entsprechend gibt sich Veranstalter Andreas Müller erneut die Ehre und sorgt unter dem Motto „Gemeinsam mit Humor und Herz“ in der Herzlbar der Almhütte für Stimmung.

Dieses Mal startet das Event bereits um 15 Uhr anstatt wie zuvor um 16.30 Uhr – ein Wunsch vieler Gäste, wie Andreas Müller erzählt. „Viele von ihnen sind davor schon auf dem Wasen unterwegs. Mit der früheren Startzeit wollen wir den Übergang angenehmer gestalten.“ Auch, dass das Event auf einen Sonntag fällt, sei Absicht. Denn dann sei es nicht ganz so voll.

Veranstalter Andreas Müller (Mitte) mit Gästen in der Regenbogenalm. Foto: Andreas Müller

Fast ausgebucht ist die Herzlbar dennoch schon jetzt, so der Veranstalter. „Reservierungen sind aber auch noch in den umliegenden Bereichen möglich.“ Und auch ohne Sitzplatz komme man als Gast auf die Party. „Niemand muss draußen bleiben.“

Veranstalter erwartet rund 400 Gäste

Im Herbst feierten rund 400 Gäste die Vielfalt, mit ebenso vielen, wenn nicht sogar mehr Gästen, rechnet Müller auch im April. Mit dabei in diesem Jahr: der CSD-Verein Stuttgart Pride. Willkommen sind ansonsten alle, die Freude an Vielfalt und Feierei haben – egal, ob im Dirndl, in Lederhosen oder dem ganz individuellen Outfit.

„Wir brauchen ein solches Event momentan mehr denn je“, sagt Müller. „Man merkt schon, dass der Wind gerade umschlägt. Deshalb wollen wir der Community die Möglichkeit bieten, in einer offenen Atmosphäre zu feiern.“ Tickets gibt’s auf der Webseite der Almhütte Royal.

Auch im Wasenwirt wird bunt gefeiert

Unter dem Motto „Wasen-Feeling trifft Community-Love“ geht es am 23. April weiter: Dann laden die Stuttgarter Bären auf die „Empore Amore“ im Festzelt Wasenwirt. Das Event geht bereits zum dritten Mal an den Start, dieses Jahr in Kooperation mit der Aids-Hilfe Stuttgart.

Bei der Empore Amore feiern die Stuttgarter Bären gemeinsam mit der Aids-Hilfe Stuttgart und ihren Gästen im Wasenwirt. Foto: Till O. Scheurle/Stephan Walddörfer

Ursprung ist das jährlich stattfindende Stuttgarter Bärentreffen, zu dem die Community aus aller Welt zusammenkommt. Lange war die Gaydelight ihr Treffpunkt. „Weil die Party nun aber nur noch im Herbst stattfindet, haben wir uns gedacht, wir könnten doch etwas kleineres fürs Frühlingsfest organisieren“, sagt Till Scheurle von den Stuttgarter Bären.

Limitierte Ticketanzahl für die Empore Amore

Programmtechnisch schließt sich das Event dem des Wasenwirts am Abend an, in gewohnter Manier spielen im Festzelt Bands und DJs legen auf. Auf der Empore Amore wird mit Blick über die Menge mitgefeiert. Mit dabei sind auch die Stuttgarter Drag Queens Henni, die Miss Aidshilfe Stuttgart ist, und Vava Vilde. „Die Empore ist ein Raum, in dem sich unsere Community wohlfühlen und frei feiern kann“, so Scheurle. „Der Wasenwirt war für solche Events schon immer offen.“ Tickets gibt es online.

Rund 250 Gäste kamen bei den letzten zwei Veranstaltungen zusammen. Und auch in diesem Jahr wird es voll unter dem Wasenwirt-Dach, ein Großteil der Plätze ist schon vergeben. Schnell sein lohnt sich.