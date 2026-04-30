Frühlingsfest in Stuttgart: Das sind die besten Foto-Spots auf dem Wasen

Das Stuttgarter Frühlingsfest lockt auch 2026 mit einzigartigen Foto-Spots. Hier verstecken sich die besten Motive und warten Coachella-Vibes auf die Wasen-Besucher.
Auf dem Wasen grasen nicht nur Hasen, hier lässt es sich auch bestens schlendern, feiern – und fotografieren. Denn, wenn das Wetter sich von seiner kaiserlichen Seite zeigt, dann macht es gleich doppelt so viel Spaß, auf dem Frühlingsfest nach besonderen Motiven Ausschau zu halten und sich so richtig in Schale und später in Pose zu werfen.