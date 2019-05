1 Elton John kommt nach Stuttgart. Und auch der VfB spielt am Samstag. Das heißt: es wird voll rund um den Wasen. Foto: dpa

Nicht nur der VfB Stuttgart hat am Samstag sein letztes Heimspiel in der Bundesliga-Saison. Auch Elton John kommt in die Schleyerhalle. Die Suche nach einem Parkplatz dürfte daher vergeblich sein.

Stuttgart - Am Samstag wird es voll auf dem Wasen und drumherum. Der VfB Stuttgart kickt um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg in der Mercedes-Benz-Arena. Hochklassigen Sport gibt es aber auch zu sehen: Um 18.30 Uhr spielen die Volleyballerinnen von Allianz Stuttgart gegen Schwerin in der Scharrena um die Deutsche Meisterschaft. Im Hallenduo zaubern am Abend die Ehrlich Brothers und Sir Elton John schaut auf seiner Abschiedstournee vorbei. Dann läuft auch noch das Frühlingsfest, das am Sonntagabend mit einem Feuerwerk zu Ende geht.

Zwischen 13.30 und 16 Uhr gibt es am Samstag wegen einer Demonstration im Bereich des Hauptbahnhofs Straßensperrungen. Das verschärft die Lage. Ohnehin ist es keine sonderlich gute Idee, den Neckarpark mit dem Auto anzufahren. Die Suche nach einem Parkplatz dürfte vergeblich sein. Die S-Bahnen fahren öfter als üblich. Und die Stadtbahn-Sonderlinie U 11 pendelt am Samstag und Sonntag zwischen der Stuttgarter Innenstadt und dem Cannstatter Wasen.