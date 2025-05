Frühlingsfest auf dem Wasen: Rekordbilanz schon vor dem Wasen-Finale

1 Auch wenn das Wetter nicht immer so strahlend war: die Veranstalter sind mit dem Besucheransturm sehr zufrieden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Massen strömen zum Wasen: Der Veranstalter in.stuttgart rechnet nach drei Wochen Frühlingsfest mit gut zwei Millionen Besuchern, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Polizei zeigt hohe Präsenz und registriert mehr Straftaten.











Das Frühlingsfest geht am Wochenende bei besten Wetterprognosen in den Schlussspurt. Eine Rekordbilanz zieht der Veranstalter aber jetzt schon: Am Ende des 85. Stuttgarter Frühlingsfests am Sonntagabend rechnet in.Stuttgart mit mehr als zwei Millionen Besuchern.