Frühlingserwachen in der Wilhelma: Welche neuen Tiere gibt es jetzt im Schmetterlingshaus?

Sie haben eine besondere Reise hinter sich, die neuen bunten Schmetterlinge in der Wilhelma. Sie sind im Briefumschlag gereist und sorgen nun in Stuttgart für Furore.
Nun ist der Frühling im Schmetterlingshaus der Wilhelma angekommen. Dort flattern einige besonders bunte Falter mehr als sonst. Der Grund: Sie sind aus München-Nymphenburg nach Stuttgart gekommen. Dort waren sie in der Ausstellung „Tropische Schmetterlinge“ im botanischen Garten zu sehen und sind nun in die Schwabenmetropole umgezogen.