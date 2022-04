1 Am Dienstag kommt der Frühling wieder nach Stuttgart (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Der April zeigt sich mal wieder von seiner launischen Seite. Nach Sturm, Regen und sogar Schnee kehrt der Frühling in Stuttgart zurück. Wie sind die Aussichten und ist das extreme Hin und Her normal? Wir haben beim Experten nachgefragt.















Kurz hat sich der Frühling bereits in Stuttgart und der Region blicken lassen. Doch so schnell er da war, war er auch schon wieder weg. Stattdessen mussten in der vergangenen Woche wieder Schal, Mütze und Winterjacke ausgepackt werden. Doch der Frühling gibt sich nicht so leicht geschlagen. Die Aussichten für diese Woche versprechen Sonne satt.

Morgen kommt der Frühling zurück

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen am Montag bereits auf angenehme 17 Grad in und um Stuttgart. Abgesehen von ein paar wenigen Schleierwolken soll das Wetter sonnig bleiben. Am Dienstag steigt die Anzeige auf dem Thermometer dann sogar noch weiter nach oben. „Die Temperaturen gehen deutlich über die 20 Grad in Stuttgart. Höchstwerte liegen im Raum Stuttgart um die 23 Grad, im Rheintal sogar bis zu 25 Grad“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. „In ganz Baden-Württemberg bleibt es sonnig und niederschlagsfrei“.

Die Aussichten für Mittwoch und Donnerstag

Auch für den Mittwoch stehen die Zeichen gut. In Stuttgart bleibe es wohl trocken bei weiterhin warmen Temperaturen bis zu 23 Grad am Nachmittag. Im Bergland Richtung Schwarzwald kann es zu einzelnen Regenschauen kommen.

Der Donnerstag werde dann deutlich wechselhafter. „Die einzelnen Schauer und Gewitter können dann im ganzen Land auftreten“. Dadurch gehen dann auch die Temperaturen wieder leicht zurück auf etwa 20 Grad.

Das erwartet uns am langen Osterwochenende

Am Karfreitag ist in Stuttgart leicht wechselhaftes Wetter um die 19 Grad zu erwarten, höchstens am Rhein könnte es über die 20 Grad gehen. Der Himmel soll wechselnd bewölkt sein, zu Niederschlag wird es aber wohl kaum kommen.

Richtung Osterwochenende gehen die Temperaturen zwar weiter leicht zurück, aber wirklich kalt werde es nicht. „Um die 15 Grad mit Wolken am Himmel. Die Ostereiersuche wird auf jeden Fall nicht im Frost stattfinden.“ Selbst nachts gehe es laut DWD nicht unter 0 Grad. Fazit: Es wird zwar kein frühlingshaftes Osterwetter, aber auch nicht wirklich schlecht.

Ist das wechselhafte Wetter normal für den April?

Dass das Wetter im April wechselhaft sein kann, ist bekannt. Aber ist das extreme Hin und Her der letzten Wochen noch normal? „Der Wintereinbruch, wie wir ihn am 2. April hatten, war schon kurios. Aber das liegt im April noch im Normalbereich. Es hätte genauso über 20 Grad haben können. Ganz wie das Sprichwort eben sagt: Der April macht, was er will.“, so der Experte vom Deutschen Wetterdienst.