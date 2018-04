Frühling in der Region 15 Ausflugstipps für den Rems-Murr-Kreis

Von Theresa Schäfer 12. April 2018 - 17:30 Uhr

15 Mal Schönes entdecken im Rems-Murr-Kreis: Vom lieblichen Remstal mit seinen Fachwerkperlen bis zum tiefen Schwäbischen Wald, von der Y-Burg bis zum Limes-Kastell, vom Ebnisee bis zu den Hörschbachwasserfällen.





Stuttgart - Milde Luft und Sonnenschein: Am Wochenende gibt der Frühling im Südwesten Vollgas - wen zieht es da nicht nach draußen?

Den Beweis, dass es in der Region Stuttgart auch abseits der ausgetretenen Pfade im Bermuda-Dreieck Wilhelma - Bärenschlössle - Max-Eyth-See viel zu entdecken gibt, treten wir mit unseren Ausflugstipps für den Rems-Murr-Kreis an: Vom lieblichen Remstal mit seinen Fachwerkperlen bis zum tiefen Schwäbischen Wald, von der Y-Burg bis zum Limes-Kastell, vom Ebnisee bis zu den Hörschbachwasserfällen - 15 Tipps für Entdecker stellen wir in unserer Bildergalerie vor!

Unsere Ausflugstipps im Überblick sehen Sie auf dieser Karte: