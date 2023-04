7 Endlich ist der Frühling da. Foto: Simon Granville

Ein Blumenmeer aus mehr als 350 000 Frühblühern sorgt im Blühenden Barock für Frühlingsstimmung. Und es gibt auch eindrucksvolle Skulpturen zum Thema Frühling zu sehen.









Ein Blüüüüüüüüütenmeer: Mehr als 350 000 Frühblüher strahlen am Osterwochenende rund ums Ludwigsburger Schloss um die Wette und werden bei den Besuchern zum beliebten Fotomotiv. Ähnlich wie der imposant geschmückte Osterbrunnen und die beeindruckende Ostereier-Allee.

Im Blühenden Barock erwacht der Frühling. Und in der Dämmerung leuchten sogar neue Organza-Blumen in den schönsten Farben. Kleine Besucher können sich auch beim Eierlauf-Parcours im Rahmen der Frühlingserwachen-Ausstellung austoben. Eine weitere Gelegenheit dazu gibt es am 15. und 16. April, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Foto: Simon Granville