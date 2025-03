Start am 20. März Von "Bridgerton"-Machern: Was kann die Netflix-Serie "The Residence"?

Krimi-Fans aufgepasst: Am 20. März startet auf Netflix die neue Serie der "Bridgerton"-Produzenten. Perfektes Binge-Watching-Material für alle, die "Knives Out - Mord ist Familiensache" und "Only Murders in the Building" lieben.