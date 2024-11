Frühkindliche Betreuung und Bildung: Mitbestimmung jetzt auch für Kita-Eltern im Land

1 Eingeschränkte Betreuungszeiten, fehlende Plätze – in Kitas im Land gibt es aktuell viele Probleme. Der Landeselternbeirat, der sich Anfang kommenden Jahres gründet, könnte wichtige Impulse geben. Foto: dpa/Jens Büttner

Wie bei den Schulen wird nun auch die Mitbestimmung für Kita- und Tagespflege-Eltern im Land gesetzlich festgeschrieben. Erreicht hat dies eine Eltern-Initiative, die sich während der Corona-Zeit zusammengefunden hat.











Der Landtag hat beschlossen, in Baden-Württemberg einen Landeselternbeirat für den gesamten Bereich der frühkindlichen Betreuung einzurichten. „Mit dieser Gesetzesänderung werden Eltern nun direkt und auf gesetzlicher Grundlage an Themen beteiligt, die in der Kindertagesbetreuung und in der Tagespflege politisch behandelt werden“, erklärt der Vorstand der Landeselternvertretung baden-württembergischer Kindertageseinrichtungen (LEBK-BW).