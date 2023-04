14 Sieben Hallen sind während der Frühlingsmessen in Stuttgart belegt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Von Donnerstag, dem 13. April, bis zum Sonntag, dem 16. April, laden auf dem Messegelände in Stuttgart die Frühjahrsmessen wieder ein. Neben altbekannten Messen wie der Slow Food Messe, der „Fair Handeln“, der „Garten“-Messe und der „i-Mobilty“ sind in diesem Jahr auch drei neue Messen mit dabei: die „ARTe Fusion“, die „Biohacking Days“ und die „Zukunft Haus“. Insgesamt zwölf Messen und mehr als 1000 Veranstalter können an den vier Tagen besucht werden, wie es auf der Webseite der Messe Stuttgart heißt.

Die meisten Messen haben bereits ab Donnerstag geöffnet. Messe-Besucher können sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Mobilität, Grillen, Garten, Kreativität und regionalem Essen auseinandersetzen. Wer bis zum Wochenende wartet, kann zudem Messen rund ums Tanzen, Yoga, Kunst und Baby besuchen.

Wann haben die Ausstellungen geöffnet?

Am Donnerstag, dem ersten Tag der Frühjahrsmessen, haben die Hallen von 14 bis 22 Uhr geöffnet, die Messen „i-Mobility“ und „Zukunft Haus“ nur bis 20 Uhr. Freitag, Samstag und Sonntag stehen die Türen aller zwölf Messen von 10 bis 18 Uhr offen. Ein Ticket gewährt den Eintritt in alle Ausstellungen und kann online etwas günstiger gekauft werden. Dort kostet ein Wochenendticket, in dem das VVS-Ticket inklusive ist, 17 Euro, für die Werktage liegt der Preis bei 15 Euro. Besucher, die nach 14 Uhr kommen, zahlen am Wochenende nur zwölf Euro.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob die Frühjahrsmessen einen Besuch wert sind, bekommt in unserer Bildergalerie einen Einblick in die Ausstellungen.