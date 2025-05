Frühjahrsflohmarkt in Stuttgart: Viel Andrang bei Kitsch, Kruscht und Kunst

7 Perfektes Flohmarktwetter auf dem Schillerplatz am Sonntag – zumindest, wenn angesichts des Besucherandrangs. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

„Alles drei Euro oder weniger!“ Ein Satz, der aufhorchen lässt. Der Andrang an dem langen Tisch des Mannes, der just seine Preispolitik so lautstark propagierte, wird noch größer. Schnäppchenjäger tauchen ein in das Sammelsurium aus Deckchen, Küchenutensilien, Tassen, Gläser, Schalen Schlittschuhen und mehr. Fast kein Durchkommen mehr auf dem Karlsplatz! Aber nicht nur dort flanieren zahlreiche Besucher und Besucherinnen aller Generationen. Auch rund um das Alte Schloss bis zum Schillerplatz, auf dem Marktplatz, der Kirchstraße, unteren Hirschstraße und Dorotheenstraße geht es dicht an dicht zu. Es ist Frühjahrsflohmarkt – offensichtlich haben sich viele auf ihn gefreut.