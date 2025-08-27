Fachleute erwarten, dass die Zahl der Arbeitslosen im August die Grenze von drei Millionen übersteigt. Doch in den nächsten Monate könnte sich eine Trendwende abzeichnen.
Nürnberg - Auf dem Arbeitsmarkt könnten sich wieder erste Lichtblicke zeigen. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) legte im August erneut zu und lag mit 100,7 Punkten erstmals seit längerem wieder im positiven Bereich. Damit befinde sich der Frühindikator weiterhin im Aufwind, teilte das IAB in Nürnberg mit.