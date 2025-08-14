Früheres Präsidentenpaar: Christian und Bettina Wulff erneut geschieden

Die Beziehung der Wulffs wurde bei jedem Auf und Ab von großem Medieninteresse begleitet. Zuletzt war von einer endgültigen Trennung die Rede. Jetzt gab es den entsprechenden Gerichtstermin.

Burgwedel - Christian und Bettina Wulff sind schon einiger Zeit wieder getrennt - jetzt ist auch die erneute Scheidung vor Gericht durch. "Die Meldung wird bestätigt", teilte das Berliner Büro des früheren Bundespräsidenten auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeinen Zeitung" (HAZ) über den Gerichtstermin berichtet.

Nach den Informationen des Blattes wurde die Ehe der beiden am Dienstag im Amtsgericht in Burgwedel in der Region Hannover geschieden. Vom Büro des 66-jährigen Christian Wulff hieß es über die Bestätigung der Information nur: "Ansonsten gilt, privat ist privat." Auf Nachfrage der HAZ an Bettina Wulff zitiert die Zeitung die 51-Jährige mit den Worten: "Das kommentiere ich nicht". Das Amtsgericht Burgwedel blieb am Mittwoch geschlossen, dort waren keine Presseauskünfte möglich.

Im April hatte es Berichte über das dritte Liebes-Aus gegeben. Schon damals kam die Bestätigung der endgültigen Trennung bereits vor längerer Zeit aus dem Berliner Büro des ehemaligen Staatsoberhaupts. Das Auf und Ab des Paares wurde stets von großem Medieninteresse begleitet.