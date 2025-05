Früherer US-Präsident: Nach Krebsdiagnose: König Charles III. schreibt Joe Biden

1 König Charles III. (76) hat dem früheren US-Präsidenten Joe Biden (82) nach dessen Krebsdiagnose in einem persönlichen Schreiben seine Anteilnahme ausgerückt (Archivbild). Foto: Jane Barlow/POOL PA/dpa

Vor knapp anderthalb Jahren war die Krebserkrankung von König Charles bekanntgegeben worden. Jetzt fühlt der Monarch mit dem frühen US-Präsidenten Joe Biden mit.











Der britische König Charles III. (76) hat dem früheren US-Präsidenten Joe Biden (82) nach dessen Krebsdiagnose in einem persönlichen Schreiben seine Anteilnahme ausgerückt. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Bei Charles war Anfang 2024 Krebs diagnostiziert worden, seitdem befindet sich der Monarch in Behandlung. An welcher Art von Krebserkrankung der König leidet, ist nicht öffentlich bekannt.