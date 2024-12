1 Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: dpa/Curtis Compton

Laut Medienberichten ist Jimmy Carter, der frühere US-Präsident, am Sonntagnachmittag im Alter von 100 Jahren gestorben.











Link kopiert



Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Carter starb am Sonntagnachmittag in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia, wie seine Stiftung mitteilte.