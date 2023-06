1 Ein Schritt fehlt noch: Michael Wimmer will mit der Austria international spielen. Foto: imago/GEPA pictures

In Deutschland ist die Saison in der Bundesliga bereits beendet, in Österreich geht sie in ihre finale Phase. Mittendrin: Michael Wimmer, der im vergangenen Herbst als Interimstrainer des VfB Stuttgart in sechs Ligaspielen neun Punkte geholt hatte. Jetzt ist der 42-Jährige als Chefcoach von Austria Wien in der Verantwortung – und spielt in den kommenden Tagen um den Einzug ins internationale Geschäft.