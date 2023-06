1 Mehr als ein Jahrzehnt formte Eberhard Trautner (l.) die Torhüter des VfB – und feierte mit Timo Hildebrand 2007 die Deutsche Meisterschaft. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Abseits der ganz großen Aufmerksamkeit hat Eberhard Trautner den Dienst bei seinem neuen Verein angetreten. Ohne offizielle Vorstellung, in der zweiten Reihe auf dem Trainingsplatz am Geißbockheim, die rote Mütze weit ins Gesicht gezogen: Die langjährige Torwart-Institution des VfB Stuttgart ist ab sofort beim 1. FC Köln für die Torhüter der U 21 zuständig, die in der Regionalliga West an den Start geht. Darüber hinaus übernimmt er eine Rolle als Ausbilder im Nachwuchsleistungszentrum.