Im April stand Darko Churlinov noch in der zweiten englischen Liga auf dem Platz, als er mit dem FC Burnley beim FC Reading (0:0) antrat. Derzeit aber ist beim früheren Profi des VfB Stuttgart an Fußball nicht zu denken.

Churlinov befindet sich mit einer Blutvergiftung seit Wochen in einem Belgrader Krankenhaus und lag zwischenzeitlich sogar auf der Intensivstation, wie sein Berater Mehmet Eser gegenüber „Sky“ bestätigte: „Darko geht es mittlerweile besser. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation. Leider wissen wir noch nicht, woher die Blutvergiftung kommt. Aber Darko ist ein Kämpfer, auf und neben dem Platz. Er wird stärker zurückkommen.“

Vorübergehend, so „Sky“, habe sogar Lebensgefahr bestanden. Inzwischen gebe es aber die Hoffnung, dass Churlinov Ende der kommenden Woche aus der Klinik entlassen werden könne.

Der 22-Jährige stand zwischen Januar 2020 und August 2022 beim VfB unter Vertrag und war in der Saison 2021/22 an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Churlinov bestritt für die Stuttgarter 15 Partien in der Bundesliga und sechs in der zweiten Liga (ein Tor). In der zurückliegenden Saison gelang ihm in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Dresden der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg.