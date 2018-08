Früherer Radprofi Jan Ullrich in Psychiatrie eingewiesen

Von red/AFP 11. August 2018 - 09:47 Uhr

Keine leichte Zeit: Jan Ullrich sorgt für Schlagzeilen. Foto: KEYSTONE

Das Drama um Jan Ullrich nimmt kein Ende: Aufgrund des „seelischen und körperlichen Zustands“ ist der ehemalige Radprofi nun in eine Psychiatrie eingewiesen worden.

Frankfurt/Main - Der frühere Radprofi Jan Ullrich wird nach seiner Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung von Experten beobachtet. Es liege nun in der Verantwortung der Fachkräfte, über das weitere Vorgehen zu entscheiden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Frankfurt am Main am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Ullrich war nach seiner vorübergehenden Festnahme in einem Frankfurter Hotel am Freitagabend in die psychiatrische Klinik gebracht worden.

Aufgrund des „seelischen und körperlichen Zustands“ des 44-Jährigen habe es keine andere Wahl gegeben, sagte die Polizeisprecherin. Wie lange Ullrich in der Klinik bleibt, war zunächst unklar. Der frühere Radprofi war am Freitag in Frankfurt vorübergehend festgenommen worden, weil er in einem Nobelhotel eine Escortdame attackiert und verletzt haben soll. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Unter „erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss“

Der 44-Jährige soll in dem Hotel mit der Frau in einen Streit geraten sein und sie daraufhin attackiert und gewürgt haben. Ullrich stand zur Tatzeit nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter „erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss“. Ullrich soll laut „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend nach Frankfurt gereist sein, um eine Therapie aufzunehmen. Erst vor wenigen Tagen war der 44-Jährige wegen eines Zwischenfalls auf dem Grundstück des Schauspielers Til Schweiger auf Mallorca in die Schlagzeilen geraten.

Ulrich hatte 1997 als bislang einziger deutscher Radrennfahrer die Tour de France gewonnen, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere.