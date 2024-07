Früherer Formel-1-Manager freut sich: Willi Weber begrüßt das Outing von Ralf Schumacher

Als Ralf Schumacher, dessen Manager der Stuttgarter Willi Weber über Jahre war, via Instagram seine Liebe zu einem Mann öffentlich machte, verfolgte der 82-Jährige gerade das Finale der Uefa-Euro. Dass sein früherer Schützling schwul ist, wusste er schon lange. Den Zeitpunkt des Posts, der seitdem große Wellen schlägt, habe der frühere Formel-1-Star bewusst gewählt, vermutet Weber: „Er dachte wohl, wenn alle im Fernsehen die EM gucken, gibt’s schon keinen Shitstorm.“

Einen Shitstorm gab es nicht, ganz im Gegenteil. Innerhalb von 24 Stunden bekam das Bild von Ralf Schumacher bei Instagram, das ihn mit einem anderen Mann beim Sonnenuntergang zeigt, wie beide aufs Wasser blicken, fast eine halbe Million Likes und 27 000 überwiegend begeisterte Kommentar. Der Text dazu lautet: „Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.“ Willi Weber fühlt mit Ralf Schumacher, der ihn kürzlich in Stuttgart besucht hat. „Ja, das ist wunderbar, wenn zwei Menschen die Liebe finden“, sagt er.

Bis 2006 war er Manager von Ralf Schumacher

Aus dem Umfeld von Willi Weber heißt es, er habe Ralf Schumacher schon vor Jahren geraten, sich zu outen. Der frühere Formel-1-Fahrer sei öfter in männlicher Begleitung erschienen und habe gesagt, das sei „sein Kumpel“, ist zu hören. Dazu will sich der 82-Jährige freilich nicht in der Öffentlichkeit äußern. „Das ist privat“, betont er, lässt sich aber gern damit zitieren, er habe sich beim Outing seines früheren Schützlings sehr mit ihm gefreut. Bis 2006 war er der Manager von Ralf Schumacher.

Unter den 27 000 Kommentaren ist auch ein Beitrag von Schumachers Sohn David: „Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir Papa und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.“