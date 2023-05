1 Pellegrino Matarazzo will mit Hoffenheim im Bundesliga-Endspurt nachlegen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der frühere Coach des VfB Stuttgart warnt bei seinem neuen Club: Pellegrino Matarazzo sieht die Hoffenheimer immer noch im Abstiegskampf.









Trainer Pellegrino Matarazzo sieht beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim trotz des jüngsten Befreiungsschlags keinerlei Grund für Entspannung. „Unsere Situation hat sich nicht verändert. Wir fighten weiter um den Klassenerhalt, diesen Druck spüren wir immer noch“, sagte der 45-Jährige: „Unser Ziel ist, nach dem Spiel auf dem Platz zu feiern. Alles andere, was am Sonntag oder so passiert, ist nicht wichtig.“