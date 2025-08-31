Früherer Bundesliga-Star: Nils Petersen feiert sein Debut in der Kreisliga

Vor knapp 600 Zuschauern hat der frühere Fußball-Nationalspieler Nils Petersen sein Kreisliga-Abenteuer gestartet. Bei Grillwurstgeruch spielte der Rekordtorschütze des SC Freiburg sein erstes Spiel für die zweite Mannschaft der Sportfreunde Oberried. Vom Hype, den sein Debüt gegen die Reserve des FC Freiburg St.-Georgen ausgelöst hatte, zeigte sich der langjährige Bundesliga-Profi selbst überrascht. Eine „schöne Atmosphäre“ sei das gewesen, sagte er nach der Partie in der Kreisliga B.

Petersen blieb bei dem 2:2 zwar ohne Torerfolg, bereitete aber einen Treffer vor und holte zudem einen Elfmeter heraus. Natürlich sei es sein Anspruch, selbst Tore zu schießen, sagte der Stürmer. Dennoch wirkte der 36-Jährige zufrieden. Seine aktive Profikarriere hatte er im Frühling 2023 beendet.

„Ich war angespannt wie früher“

„Ich bin heute früh aufgestanden und war angespannt wie früher“, verriet der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2016. Der frühe Treffpunkt um 11.15 Uhr bringe den Vorteil mit sich, dass man auch nach dem Spiel noch etwas vom Tag habe und beispielsweise selbst noch Fußball schauen könne, meinte Petersen.

Sein Engagement für Oberried kam über einen Mitspieler zustande. Von anderen kleinen Clubs aus der Region habe es „böse Anrufe“ gegeben, sagte Petersen und fügte scherzhaft hinzu: „Das kriegen sie dann zu spüren.“

Petersen selbst hatte sich vor seinem Kreisliga-Abenteuer in den vergangenen Tagen viele Fragen gestellt, wie er in einem Podcast verriet. Ob die Trainingsklamotten eine bestimmte Farbe haben müssten zum Beispiel, oder ob die Kollegen vor oder nach dem Training um 19 Uhr zu Abend essen würden.

Letztlich hätten ihm die neuen Mitspieler, von denen es natürlich auch „den einen oder anderen Spruch“ gegeben habe, den Start leichtgemacht. Er wolle kein „Halligalli“ machen, sondern regelmäßig spielen, kündigte Petersen an.