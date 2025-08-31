Früherer Bundesliga-Star: Nils Petersen feiert sein Debut in der Kreisliga

Das Debüt des früheren Bundesliga-Stars Nils Petersen in der Kreisliga beschert den Sportfreunden Oberried eine große Kulisse.
Vor knapp 600 Zuschauern hat der frühere Fußball-Nationalspieler Nils Petersen sein Kreisliga-Abenteuer gestartet. Bei Grillwurstgeruch spielte der Rekordtorschütze des SC Freiburg sein erstes Spiel für die zweite Mannschaft der Sportfreunde Oberried. Vom Hype, den sein Debüt gegen die Reserve des FC Freiburg St.-Georgen ausgelöst hatte, zeigte sich der langjährige Bundesliga-Profi selbst überrascht. Eine „schöne Atmosphäre“ sei das gewesen, sagte er nach der Partie in der Kreisliga B.