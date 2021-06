31 Einer seiner letzten Auftritte im VfB-Trikot: Joshua Kimmich 2013 beim Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast. Foto: imago/Pressefoto Baumann

Viele Spieler der EM 2021 waren früher für den VfB Stuttgart aktiv. Wir haben unsere VfB-Elf der Europameisterschaft zusammengestellt. Was meinen Sie, wie weit die Mannschaft kommen würde?

Stuttgart - In Sasa Kalajdzic (Österreich) und Darko Churlinov (Nordmazedonien) sowie dem jüngst nachnominierten Gregor Kobel (Schweiz) sind drei Spieler aus dem derzeitigen Kader des VfB Stuttgart bei der EM 2021 vertreten. Darüber hinaus waren viele weitere EM-Teilnehmer in ihrer Karriere schon mal für den VfB aktiv. Manche haben nur ein halbes Jahr lang am Wasen Station gemacht, für andere begann in der VfB-Jugend eine Weltkarriere.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zur EM 2021

Wir haben unsere Top-Elf mit Spielern der laufenden Europameisterschaft zusammengestellt, die derzeit in Stuttgart spielen oder eine VfB-Vergangenheit haben. Neben der Startelf im 3-4-3 System sind auch zwei Ersatzspieler und zwei Trainer dabei. Wie weit würde die Mannschaft in dieser Zusammensetzung bei der EM wohl kommen?