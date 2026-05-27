Frühere RAF-Terroristin: Klette zeigt der Justiz Grenzen auf

Im Verfahren gegen das frühere RAF-Mitglied trifft Vergangenheit auf Zukunft. Die Justiz ist darauf nicht optimal vorbereitet, kommentiert Christian Gottschalk.
Das Verfahren gegen Daniela Klette gehört zu den spannendsten Prozessen der jüngeren deutschen Vergangenheit – und wohl auch zu jenen mit den größten Nachwehen. Dazu liegt weniger an der Haftstrafe von 13 Jahren, zu der das Landgericht Verden die ehemalige Terroristin verurteilt hat. Ob die Höhe der Strafe angemessen ist, lässt sich ohne Kenntnis der Akten ohnehin nicht seriös beurteilen. Die Wichtigkeit des Verfahrens liegt auch nicht in der Aufarbeitung der Vergangenheit. In Verden ging es nicht in erster Linie um das Wirken der Rote Arme Fraktion (RAF), deren sogenannter Dritter Generation Klette angehörte. Vor dem Landgericht ging es nicht um Kapitalverbrechen. Es ging um diverse Raubüberfälle, bei denen Klette mit ihren Komplizen knapp drei Millionen Euro erbeutet haben soll. Spannend für die Zukunft des deutschen Gerichtswesens ist vielmehr die Geschichte drumherum, ein Zusammentreffen von Vergangenheit und Zukunft, auf das die Justiz noch nicht optimal vorbereitet ist.