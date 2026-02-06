Frühere Miss Germany aus Stuttgart: „Wir sind so viele“ – Nadine Berneis spricht über künstliche Befruchtung

Nadine Berneis spricht über ihre Schwangerschaft dank künstlicher Befruchtung. Die Miss Germany von 2019 will ein sensibles Thema enttabuisieren, von dem viele betroffen seien.
Manchmal fühlt sich Nadine Berneis, Miss Germany des Jahres 2019, „wie eine erwachsene Version von Pippi Langstrumpf“. Sich selbst beschreibt die 36-Jährige so: „Etwas wild, etwas eigen – und irgendwie genau richtig.“ Obendrein hat die Polizistin, die beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg arbeitet, Sommersprossen und eine Zahnlücke wie die literarische Figur von Astrid Lindgren. Wer die Stuttgarterin reden hört, versteht schnell, was sie ausmacht: Sie ist authentisch, selbstbewusst und ein wenig unkonventionell.