Frühere Fertigstellung: Kappelbergtunnel ist offen: Weniger Stau vor dem VfB-Hit gegen Bayern

Dank des Drei-Schicht-Betriebs der beteiligten Baufirmen läuft die Erneuerung der Tunneltechnik schneller als gedacht. Das Waiblinger Landratsamt kündigt veränderte Sperrzeiten an.
Die neue Saison startet für den VfB Stuttgart mit einem Knaller. Im Supercup-Duell zwischen dem deutschen Pokalsieger und dem deutschen Meister gastiert am Samstag der FC Bayern München am Neckar. Unter den heimischen Fußballfans sorgt allerdings nicht nur das Gezerre um das abwanderungswillige Sturm-Talent Nick Woltemade für Gesprächsstoff.