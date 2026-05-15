Wo früher Mercedes seine IT betrieb, baut jetzt das Start-up Nexspace ein neues Datencenter. Ein Baustellenbesuch zeigt: Stromversorgung und Flächen werden zur neuen Standortfrage.
Wenn in einem Rechenzentrum Wände und Böden mit grauem Baustaub überzogen sind, ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Computerserver vertragen keinen Staub und Hochleistungschips der KI-Revolution schon gar nicht. Derzeit ist der Staub aber in Ordnung, denn das neue Rechenzentrum des Start-ups Nexspace auf dem Campus Sternhöhe, der früheren Daimler-Zentrale in Stuttgart-Möhringen, ist noch eine Baustelle.