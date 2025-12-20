Früher war mehr Lametta?: Weihnachtsfeierflaute in Stuttgarter Gastros? Stuttgarter Wirte ziehen Resümee

Die wirtschaftliche Lage war schon mal besser. Wird auch bei Weihnachtsfeiern gespart? Wir haben uns bei Stuttgarter Gastronomen umgehört.
Zentraler und exponierter als im gläsernen Cube oben im Kunstmuseum mit Blick auf den Schlossplatz lässt sich nicht feiern. Dementsprechend gefragt ist die Location bei Weihnachtsgesellschaften. „Die Veranstaltungen laufen gut. Es gibt selten einen Tag mit freien Plätzen“, sagt die Eventmanagerin Anna Hoschka. Im Raum, in dem je nach Bestuhlung bis zu 130 Leute unterkommen, läuft es so: ab acht Gästen gibt es ein Menü, ab zwanzig ein Bankett – und ab 70 Personen das ganze Restaurant exklusiv.