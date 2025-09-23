Früher «lässig», nun «Bestie»: Diesen Jugend-Slang findet Autorin Ingrid Noll strange

3 Als Beitrag zu feministischer Selbstermächtigung will die verwitwete Schriftstellerin ihre Bücher nicht verstanden wissen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Auch mit fast 90 ist die Autorin Ingrid Noll mit Jugendwörtern in Kontakt – und sie verwendet sie sogar in ihren Büchern. Dabei gab es schon in ihrer Jugend Anglizismen.











Weinheim - Die Krimi-Autorin Ingrid Noll (89, "Die Apothekerin") interessiert sich für die Sprache der Jugend – und vergleicht sie mit dem Jargon der Nachkriegszeit, in der sie aufwuchs. "Gerade habe ich von meiner Enkelin erfahren, dass der beste Freund der "Bestie" ist. Ich höre dann mit Interesse zu, finde es allerdings etwas "strange", wenn zum Beispiel gesagt wird: "Bin gleich ready"", sagte Noll der Deutschen Presse-Agentur. Die fast 90-Jährige fügte hinzu: "Es gab auch in meiner Jugend schon Anglizismen - so sagte man scherzend: "Das ist doch nicht die Possibility!""