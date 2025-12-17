Die ARD-Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" gehen früher als erwartet in die Winterpause. Die letzten Folgen des Jahres laufen bereits am 19. Dezember - danach heißt es warten bis Mitte Januar. Weihnachtsfilme und Wintersport übernehmen den Sendeplatz.

Fans der beliebten ARD-Nachmittagsserien "Sturm der Liebe" (14:10 Uhr) und "Rote Rosen" (15:10 Uhr) müssen sich auf eine längere Sendepause einstellen. Laut dem Sender flimmern die letzten neuen Episoden beider Telenovelas für dieses Jahr bereits am Freitag (19. Dezember) über die Bildschirme. Erst am 12. Januar 2026 kehren die Geschichten aus dem bayerischen Bichlheim und dem norddeutschen Lüneburg mit frischen Folgen auf ihren angestammten Sendeplatz zurück.

Die dreiwöchige Unterbrechung trifft die treue Fangemeinde hart - schließlich sind die beiden Serien erst im September aus ihrer zweimonatigen Sommerpause zurückgekehrt. Doch die Programmplaner in München haben andere Pläne für die Feiertage.

Weihnachtsfilme statt Liebesdramen

Schon am 22. und 23. Dezember weichen die regulären Folgen einem festlichen Ersatzprogramm. Am 22. Dezember startet um 14:03 Uhr der Film "Hubert und Staller - Eine schöne Bescherung", gefolgt von "Krauses Weihnacht" (2022) um 15:30 Uhr mit dem im September verstorbenen Hauptdarsteller Horst Krause (1941-2025). Tags darauf übernimmt zunächst die Weihnachtsfolge "Adventskind" aus der Reihe "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" den Sendeplatz, anschließend läuft "Die schönste Bescherung" (2024) mit Anna Unterberger und Jutta Speidel.

Doch nicht nur weihnachtliche Unterhaltung verdrängt die Telenovelas vom Bildschirm. Auch der Wintersport beansprucht die gewohnten Sendeplätze am Nachmittag. Übertragungen der Vierschanzentournee und anderer Events haben Vorrang.

Trost in der Mediathek

Ganz ohne ihre Serienlieblinge müssen die Fans die Wartezeit allerdings nicht überstehen. In der ARD-Mediathek stehen zahlreiche ältere Episoden zum Abruf bereit - dazu Specials und Interviews mit den Darstellern.